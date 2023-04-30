Турнирная таблица РПЛ после 25-го тура: «Зенит» оторвался от «Ростова» и «Спартака»

В воскресенье, 30 апреля завершился 25-й тур чемпионата России. «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (5:1) и оторвался от «Спартака» и «Ростова», которые сыграли между собой вничью — 1:1. Результаты матчей 25-го тура РПЛ № И В Н П +/- О 1 Зенит 25 19 4 2 65-13 61 2 Ростов 25 14 8 3 44-32 50 3 Спартак 25 14 7 4 55-32 49 4 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48 5 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40 6 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39 7 Динамо 25 11 6 8 43-35 39 8 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39 9 Сочи 25 10 4 11 35-45 34 10 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32 11 Урал 25 7 5 13 27-41 26 12 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25 13 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22 14 Факел 25 3 12 10 31-45 21 15 Химки 25 4 5 16 24-57 17 16 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13