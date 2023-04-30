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Сегодня, 21:05

Турнирная таблица РПЛ после 25-го тура: «Зенит» оторвался от «Ростова» и «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Зенита».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В воскресенье, 30 апреля завершился 25-й тур чемпионата России.

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» (5:1) и оторвался от «Спартака» и «Ростова», которые сыграли между собой вничью — 1:1.

Результаты матчей 25-го тура РПЛ

И

В

Н

П

+/-

О

1

Зенит

25

19

4

2

65-13

61

2

Ростов

25

14

8

3

44-32

50

3

Спартак

25

14

7

4

55-32

49

4

ЦСКА

25

14

6

5

46-23

48

5

Ахмат

25

12

4

9

36-33

40

6

Краснодар

25

11

6

8

53-41

39

7

Динамо

25

11

6

8

43-35

39

8

Оренбург

25

12

3

10

48-48

39

9

Сочи

25

10

4

11

35-45

34

10

Локомотив

25

9

5

11

42-42

32

11

Урал

25

7

5

13

27-41

26

12

Кр. Советов

25

6

7

12

25-40

25

13

Пари НН

25

6

4

15

27-49

22

14

Факел

25

3

12

10

31-45

21

15

Химки

25

4

5

16

24-57

17

16

Торпедо

25

3

4

18

19-44

13

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
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