Турнирная таблица РПЛ после 25-го тура: «Зенит» оторвался от «Ростова» и «Спартака»

Сегодня, 21:05
В воскресенье, 30 апреля завершился 25-й тур чемпионата России.
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» (5:1) и оторвался от «Спартака» и «Ростова», которые сыграли между собой вничью — 1:1.
Результаты матчей 25-го тура РПЛ
|
№
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+/-
|
О
|
1
|
Зенит
|
25
|
19
|
4
|
2
|
65-13
|
61
|
2
|
Ростов
|
25
|
14
|
8
|
3
|
44-32
|
50
|
3
|
Спартак
|
25
|
14
|
7
|
4
|
55-32
|
49
|
4
|
ЦСКА
|
25
|
14
|
6
|
5
|
46-23
|
48
|
5
|
Ахмат
|
25
|
12
|
4
|
9
|
36-33
|
40
|
6
|
Краснодар
|
25
|
11
|
6
|
8
|
53-41
|
39
|
7
|
Динамо
|
25
|
11
|
6
|
8
|
43-35
|
39
|
8
|
Оренбург
|
25
|
12
|
3
|
10
|
48-48
|
39
|
9
|
Сочи
|
25
|
10
|
4
|
11
|
35-45
|
34
|
10
|
Локомотив
|
25
|
9
|
5
|
11
|
42-42
|
32
|
11
|
Урал
|
25
|
7
|
5
|
13
|
27-41
|
26
|
12
|
Кр. Советов
|
25
|
6
|
7
|
12
|
25-40
|
25
|
13
|
Пари НН
|
25
|
6
|
4
|
15
|
27-49
|
22
|
14
|
Факел
|
25
|
3
|
12
|
10
|
31-45
|
21
|
15
|
Химки
|
25
|
4
|
5
|
16
|
24-57
|
17
|
16
|
Торпедо
|
25
|
3
|
4
|
18
|
19-44
|
13