Сегодня, 22:14
В субботу, 29 апреля, в чемпионате России состоялись матчи с участием пяти первых команд.
Лидер РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (5:1).
ЦСКА на выезде победил «Ахмат» (3:1).
«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 1:1.
«Зенит» может оформить чемпионство в матче со «Спартаком»: что для этого нужно
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
25
|
19
|
4
|
2
|
65-13
|
61
|
2
|
Ростов
|
25
|
14
|
8
|
3
|
44-32
|
50
|
3
|
Спартак
|
25
|
14
|
7
|
4
|
55-32
|
49
|
4
|
ЦСКА
|
25
|
14
|
6
|
5
|
46-23
|
48
|
5
|
Ахмат
|
25
|
12
|
4
|
9
|
36-33
|
40
|
6
|
Краснодар
|
25
|
11
|
6
|
8
|
53-41
|
39
|
7
|
Динамо
|
25
|
11
|
6
|
8
|
43-35
|
39
|
8
|
Оренбург
|
24
|
11
|
3
|
10
|
47-48
|
36
|
9
|
Сочи
|
24
|
9
|
4
|
11
|
32-44
|
31
|
10
|
Локомотив
|
24
|
8
|
5
|
11
|
37-41
|
29
|
11
|
Урал
|
25
|
7
|
5
|
13
|
27-41
|
26
|
12
|
Крылья Советов
|
25
|
6
|
7
|
12
|
25-40
|
25
|
13
|
Пари НН
|
24
|
6
|
4
|
14
|
27-48
|
22
|
14
|
Факел
|
25
|
3
|
12
|
10
|
31-45
|
21
|
15
|
Химки
|
24
|
4
|
5
|
15
|
23-52
|
17
|
16
|
Торпедо
|
24
|
3
|
4
|
17
|
18-41
|
13