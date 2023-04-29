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Сегодня, 22:14

Турнирная таблица РПЛ после матчей «Зенита», ЦСКА и игры «Спартак» — «Ростов» в 25-м туре

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В субботу, 29 апреля, в чемпионате России состоялись матчи с участием пяти первых команд.

Лидер РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (5:1).

ЦСКА на выезде победил «Ахмат» (3:1).

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Зенит» может оформить чемпионство в матче со «Спартаком»: что для этого нужно

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

25

19

4

2

65-13

61

2

Ростов

25

14

8

3

44-32

50

3

Спартак

25

14

7

4

55-32

49

4

ЦСКА

25

14

6

5

46-23

48

5

Ахмат

25

12

4

9

36-33

40

6

Краснодар

25

11

6

8

53-41

39

7

Динамо

25

11

6

8

43-35

39

8

Оренбург

24

11

3

10

47-48

36

9

Сочи

24

9

4

11

32-44

31

10

Локомотив

24

8

5

11

37-41

29

11

Урал

25

7

5

13

27-41

26

12

Крылья Советов

25

6

7

12

25-40

25

13

Пари НН

24

6

4

14

27-48

22

14

Факел

25

3

12

10

31-45

21

15

Химки

24

4

5

15

23-52

17

16

Торпедо

24

3

4

17

18-41

13
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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