«Ростов» приблизился к ЦСКА и «Спартаку»: турнирная таблица РПЛ после 29-го тура

Сегодня, 21:35
В воскресенье, 28 мая, завершился 29-й тур чемпионата России.
ЦСКА и «Спартак» потеряли очки, в борьбе за второе место к московским командам приблизился «Ростов».
Результаты матчей 29-го тура РПЛ //
Расклады в борьбе за серебро перед последним туром РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
29
|
20
|
7
|
2
|
73-20
|
67
|
2
|
ЦСКА
|
29
|
16
|
7
|
6
|
52-26
|
55
|
3
|
Спартак
|
29
|
15
|
9
|
5
|
60-37
|
54
|
4
|
Ростов
|
29
|
15
|
8
|
6
|
47-40
|
53
|
5
|
Ахмат
|
29
|
15
|
4
|
10
|
49-37
|
49
|
6
|
Краснодар
|
29
|
13
|
8
|
8
|
60-44
|
47
|
7
|
Динамо
|
29
|
13
|
6
|
10
|
49-42
|
45
|
8
|
Оренбург
|
29
|
13
|
4
|
12
|
55-55
|
43
|
9
|
Локомотив
|
29
|
12
|
6
|
11
|
51-45
|
42
|
10
|
Сочи
|
29
|
11
|
5
|
13
|
37-53
|
38
|
11
|
Урал
|
29
|
9
|
6
|
14
|
32-45
|
33
|
12
|
Факел
|
29
|
6
|
12
|
11
|
36-47
|
30
|
13
|
Крылья Советов
|
29
|
7
|
8
|
14
|
31-45
|
29
|
14
|
Пари НН
|
29
|
7
|
6
|
16
|
31-50
|
27
|
15
|
Химки
|
29
|
4
|
6
|
19
|
25-65
|
18
|
16
|
Торпедо
|
29
|
3
|
4
|
22
|
21-58
|
13
В матчах 30-го тура в субботу, 3 июня, встречаются (начало всех игр — в 17:00 мск): «Зенит» — «Факел», «Крылья Советов» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов», «Локомотив» — «Торпедо», «Ахмат» — «Краснодар», «Оренбург» — «Динамо», «Пари НН» — «Химки», «Урал» — «Сочи».