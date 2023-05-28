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Сегодня, 21:35

«Ростов» приблизился к ЦСКА и «Спартаку»: турнирная таблица РПЛ после 29-го тура

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 28 мая, завершился 29-й тур чемпионата России.

ЦСКА и «Спартак» потеряли очки, в борьбе за второе место к московским командам приблизился «Ростов».

Результаты матчей 29-го тура РПЛ //
Расклады в борьбе за серебро перед последним туром РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

29

20

7

2

73-20

67

2

ЦСКА

29

16

7

6

52-26

55

3

Спартак

29

15

9

5

60-37

54

4

Ростов

29

15

8

6

47-40

53

5

Ахмат

29

15

4

10

49-37

49

6

Краснодар

29

13

8

8

60-44

47

7

Динамо

29

13

6

10

49-42

45

8

Оренбург

29

13

4

12

55-55

43

9

Локомотив

29

12

6

11

51-45

42

10

Сочи

29

11

5

13

37-53

38

11

Урал

29

9

6

14

32-45

33

12

Факел

29

6

12

11

36-47

30

13

Крылья Советов

29

7

8

14

31-45

29

14

Пари НН

29

7

6

16

31-50

27

15

Химки

29

4

6

19

25-65

18

16

Торпедо

29

3

4

22

21-58

13

В матчах 30-го тура в субботу, 3 июня, встречаются (начало всех игр — в 17:00 мск): «Зенит» — «Факел», «Крылья Советов» — «Спартак», ЦСКА — «Ростов», «Локомотив» — «Торпедо», «Ахмат» — «Краснодар», «Оренбург» — «Динамо», «Пари НН» — «Химки», «Урал» — «Сочи».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023
РПЛ
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