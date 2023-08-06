«Спартак» и «Краснодар» набрали по 9 очков: турнирная таблица РПЛ

Сегодня, 22:23
В воскресенье, 6 августа, завершился 3-й тур чемпионата России. Без потерь стартовый отрезок прошли «Спартак» и «Краснодар» (по 9 очков). По 7 очков набрали «Крылья Советов» и «Урал». На 5-й строчке расположился ЦСКА (6 очков).
ЦСКА разгромил «Локомотив», «Динамо» вырвало победу над «Зенитом»: результаты всех матчей 3-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Спартак
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9-4
|
9
|
2
|
Краснодар
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6-1
|
9
|
3
|
Крылья Советов
|
3
|
2
|
1
|
0
|
10-5
|
7
|
4
|
Урал
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4-1
|
7
|
5
|
ЦСКА
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8-5
|
6
|
6
|
Динамо
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-8
|
4
|
7
|
Зенит
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5-4
|
4
|
8
|
Локомотив
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7-7
|
4
|
9
|
Ростов
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-7
|
4
|
10
|
Ахмат
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5-6
|
3
|
11
|
Сочи
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
|
3
|
12
|
Балтика
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-5
|
3
|
13
|
Рубин
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4-7
|
2
|
14
|
Оренбург
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3-6
|
1
|
15
|
Пари НН
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0-3
|
1
|
16
|
Факел
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3-8
|
0
В матчах 4-го тура встречаются: 11 августа «Урал» — «Спартак» (18:00),
12 августа «Локомотив» — «Крылья Советов» (15:00), «Оренбург» — «Краснодар» (17:30), «Ростов» — «Рубин» (20:00),
13 августа «Динамо» — «Балтика» (15:00), «Зенит» — «Факел» (17:30), ЦСКА — «Сочи» (20:00),
14 августа «Пари НН» — «Ахмат» (19:30).