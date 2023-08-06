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РПЛ

Сегодня, 22:23

«Спартак» и «Краснодар» набрали по 9 очков: турнирная таблица РПЛ

Футболисты «Спартака» радуются голу в ворота «Рубина».
Фото Александр Ступников/ ФК «Спартак
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В воскресенье, 6 августа, завершился 3-й тур чемпионата России. Без потерь стартовый отрезок прошли «Спартак» и «Краснодар» (по 9 очков). По 7 очков набрали «Крылья Советов» и «Урал». На 5-й строчке расположился ЦСКА (6 очков).

ЦСКА разгромил «Локомотив», «Динамо» вырвало победу над «Зенитом»: результаты всех матчей 3-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Спартак

3

3

0

0

9-4

9

2

Краснодар

3

3

0

0

6-1

9

3

Крылья Советов

3

2

1

0

10-5

7

4

Урал

3

2

1

0

4-1

7

5

ЦСКА

3

2

0

1

8-5

6

6

Динамо

3

1

1

1

7-8

4

7

Зенит

3

1

1

1

5-4

4

8

Локомотив

3

1

1

1

7-7

4

9

Ростов

3

1

1

1

4-7

4

10

Ахмат

3

1

0

2

5-6

3

11

Сочи

3

1

0

2

3-4

3

12

Балтика

3

1

0

2

3-5

3

13

Рубин

3

0

2

1

4-7

2

14

Оренбург

3

0

1

2

3-6

1

15

Пари НН

3

0

1

2

0-3

1

16

Факел

3

0

0

3

3-8

0

В матчах 4-го тура встречаются: 11 августа «Урал» — «Спартак» (18:00),

12 августа «Локомотив» — «Крылья Советов» (15:00), «Оренбург» — «Краснодар» (17:30), «Ростов» — «Рубин» (20:00),

13 августа «Динамо» — «Балтика» (15:00), «Зенит» — «Факел» (17:30), ЦСКА — «Сочи» (20:00),

14 августа «Пари НН» — «Ахмат» (19:30).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
1
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