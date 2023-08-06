«Спартак» и «Краснодар» набрали по 9 очков: турнирная таблица РПЛ

В воскресенье, 6 августа, завершился 3-й тур чемпионата России. Без потерь стартовый отрезок прошли «Спартак» и «Краснодар» (по 9 очков). По 7 очков набрали «Крылья Советов» и «Урал». На 5-й строчке расположился ЦСКА (6 очков).

ЦСКА разгромил «Локомотив», «Динамо» вырвало победу над «Зенитом»: результаты всех матчей 3-го тура РПЛ

№ Команда И В Н П М O 1 Спартак 3 3 0 0 9-4 9 2 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9 3 Крылья Советов 3 2 1 0 10-5 7 4 Урал 3 2 1 0 4-1 7 5 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6 6 Динамо 3 1 1 1 7-8 4 7 Зенит 3 1 1 1 5-4 4 8 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4 9 Ростов 3 1 1 1 4-7 4 10 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3 11 Сочи 3 1 0 2 3-4 3 12 Балтика 3 1 0 2 3-5 3 13 Рубин 3 0 2 1 4-7 2 14 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1 15 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1 16 Факел 3 0 0 3 3-8 0

В матчах 4-го тура встречаются: 11 августа «Урал» — «Спартак» (18:00),

12 августа «Локомотив» — «Крылья Советов» (15:00), «Оренбург» — «Краснодар» (17:30), «Ростов» — «Рубин» (20:00),

13 августа «Динамо» — «Балтика» (15:00), «Зенит» — «Факел» (17:30), ЦСКА — «Сочи» (20:00),

14 августа «Пари НН» — «Ахмат» (19:30).