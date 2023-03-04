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Сегодня, 21:42

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после матчей «Зенита», «Спартака» и «Ростова»

Малком.
Фото ФК «Зенит»
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В субботу, 4 марта, прошли четыре матча чемпионата России.

Лидер РПЛ «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и увеличил отрыв от «Спартака», который сыграл вничью с «Уралом» (2:2), до 8 очков.

Занимающий третье место в турнирной таблице «Ростов» дома проиграл «Локомотиву» (1:3). «Ахмат» на своем поле победил «Оренбург» (3:1).

Расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата России

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

18

14

3

1

50-7

45

2

Спартак

18

11

4

3

42-20

37

3

Ростов

18

10

5

3

33-26

35

4

ЦСКА

17

8

5

4

30-18

29

5

Динамо

17

8

5

4

33-21

29

6

Ахмат

18

9

2

7

30-28

29

7

Оренбург

18

8

1

9

34-40

25

8

Краснодар

17

7

4

6

31-29

25

9

Сочи

17

7

4

6

27-32

25

10

Урал

18

6

4

8

23-30

22

11

Крылья Советов

17

5

5

7

20-25

20

12

Пари НН

18

5

4

9

22-32

19

13

Локомотив

18

4

4

10

23-35

16

14

Факел

18

1

11

6

22-34

14

15

Химки

18

3

4

11

17-37

13

16

Торпедо

17

1

3

13

7-30

6
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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