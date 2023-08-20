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РПЛ

Сегодня, 22:15

Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» обошел «Спартак» после победы в Москве в 5-м туре

«Зенит» в Москве победил «Спартак» в матче 5-го тура РПЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 20 августа, завершился пятый тур чемпионата России.

Турнирную таблицу РПЛ возглавляют «Краснодар» и «Урал», набравшие по 13 очков.

«Зенит» после победы над «Спартаком» в Москве поднялся на третье место, «Динамо», обыгравшее ЦСКА, занимает четвертую строчку.

Результаты всех матчей 5-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

5

4

1

0

9-2

13

2

Урал

5

4

1

0

8-3

13

3

Зенит

5

3

1

1

10-5

10

4

Динамо

5

3

1

1

11-9

10

5

ЦСКА

5

3

0

2

12-8

9

6

Спартак

5

3

0

2

12-10

9

7

Крылья Советов

5

2

2

1

12-8

8

8

Ростов

5

2

1

2

7-11

7

9

Сочи

5

2

0

3

8-7

6

10

Локомотив

5

1

3

1

9-9

6

11

Рубин

5

1

2

2

6-11

5

12

Пари НН

5

1

1

3

2-5

4

13

Ахмат

4

1

0

3

5-8

3

14

Балтика

5

1

0

4

3-8

3

15

Факел

5

1

0

4

5-10

3

16

Оренбург

4

0

1

3

3-8

1

В матчах 6-го тура встречаются: 25 августа «Оренбург» — ЦСКА (17:30), «Факел» — «Краснодар» (20:00);

26 августа «Зенит» — «Урал» (15:00), «Рубин» — «Динамо» (17:30), «Спартак» — «Ахмат» (19:30), «Пари НН» — «Ростов» (20:00);

27 августа «Крылья Советов» — «Балтика» (17:30), «Сочи» — «Локомотив» (20:00).

РПЛ
3
11
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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