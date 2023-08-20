Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» обошел «Спартак» после победы в Москве в 5-м туре

В воскресенье, 20 августа, завершился пятый тур чемпионата России. Турнирную таблицу РПЛ возглавляют «Краснодар» и «Урал», набравшие по 13 очков. «Зенит» после победы над «Спартаком» в Москве поднялся на третье место, «Динамо», обыгравшее ЦСКА, занимает четвертую строчку. Результаты всех матчей 5-го тура РПЛ № Команда И В Н П М O 1 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13 2 Урал 5 4 1 0 8-3 13 3 Зенит 5 3 1 1 10-5 10 4 Динамо 5 3 1 1 11-9 10 5 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9 6 Спартак 5 3 0 2 12-10 9 7 Крылья Советов 5 2 2 1 12-8 8 8 Ростов 5 2 1 2 7-11 7 9 Сочи 5 2 0 3 8-7 6 10 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6 11 Рубин 5 1 2 2 6-11 5 12 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4 13 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3 14 Балтика 5 1 0 4 3-8 3 15 Факел 5 1 0 4 5-10 3 16 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1 В матчах 6-го тура встречаются: 25 августа «Оренбург» — ЦСКА (17:30), «Факел» — «Краснодар» (20:00); 26 августа «Зенит» — «Урал» (15:00), «Рубин» — «Динамо» (17:30), «Спартак» — «Ахмат» (19:30), «Пари НН» — «Ростов» (20:00); 27 августа «Крылья Советов» — «Балтика» (17:30), «Сочи» — «Локомотив» (20:00).