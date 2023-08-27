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РПЛ

Сегодня, 22:07

«Зенит» вышел на второе место: турнирная таблица РПЛ после 6-го тура

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В воскресенье, 27 августа, завершился 6-й тур чемпионата России.

«Зенит» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в турнирной таблице. Лидер РПЛ «Краснодар» потерял очки в игре с «Факелом». На четвертую строчку вышли «Крылья Советов», которые опередили «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

РПЛ: результаты всех матчей 6-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

6

4

2

0

9-2

14

2

Зенит

6

4

1

1

14-5

13

3

Урал

6

4

1

1

8-7

13

4

Крылья Советов

6

3

2

1

14-9

11

5

Динамо

6

3

2

1

13-11

11

6

ЦСКА

6

3

1

2

13-9

10

7

Спартак

6

3

1

2

12-10

10

8

Локомотив

6

2

3

1

10-9

9

9

Ахмат

6

2

1

3

9-8

7

10

Пари Нижний Новгород

6

2

1

3

3-5

7

11

Ростов

6

2

1

3

7-12

7

12

Сочи

6

2

0

4

8-8

6

13

Рубин

6

1

3

2

8-13

6

14

Факел

6

1

1

4

5-10

4

15

Балтика

6

1

0

5

4-10

3

16

Оренбург

6

0

2

4

4-13

2

В матчах 7-го тура встречаются: 2 сентября «Урал» — «Ахмат» (13:00), «Пари НН» — «Рубин» (15:15), «Крылья Советов» — «Факел» (17:30), «Краснодар» — «Спартак» (20:00);

3 сентября «Оренбург» — «Сочи» (13:00), «Локомотив» — «Балтика» (15:15), ЦСКА — «Зенит» (17:30), «Ростов» — «Динамо» (20:00).

РПЛ
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 2 : 1
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 0 : 1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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