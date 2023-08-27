«Зенит» вышел на второе место: турнирная таблица РПЛ после 6-го тура

В воскресенье, 27 августа, завершился 6-й тур чемпионата России.

«Зенит» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в турнирной таблице. Лидер РПЛ «Краснодар» потерял очки в игре с «Факелом». На четвертую строчку вышли «Крылья Советов», которые опередили «Динамо», ЦСКА и «Спартак».

РПЛ: результаты всех матчей 6-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14 2 Зенит 6 4 1 1 14-5 13 3 Урал 6 4 1 1 8-7 13 4 Крылья Советов 6 3 2 1 14-9 11 5 Динамо 6 3 2 1 13-11 11 6 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10 7 Спартак 6 3 1 2 12-10 10 8 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9 9 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7 10 Пари Нижний Новгород 6 2 1 3 3-5 7 11 Ростов 6 2 1 3 7-12 7 12 Сочи 6 2 0 4 8-8 6 13 Рубин 6 1 3 2 8-13 6 14 Факел 6 1 1 4 5-10 4 15 Балтика 6 1 0 5 4-10 3 16 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2

В матчах 7-го тура встречаются: 2 сентября «Урал» — «Ахмат» (13:00), «Пари НН» — «Рубин» (15:15), «Крылья Советов» — «Факел» (17:30), «Краснодар» — «Спартак» (20:00);

3 сентября «Оренбург» — «Сочи» (13:00), «Локомотив» — «Балтика» (15:15), ЦСКА — «Зенит» (17:30), «Ростов» — «Динамо» (20:00).