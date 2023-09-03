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РПЛ

Сегодня, 22:18

«Краснодар» — единоличный лидер, «Спартак» — девятый: турнирная таблица РПЛ

«Краснодар» ушел на перерыв в РПЛ единоличным лидером.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 3 сентября, завершился 7-й тур чемпионата России. Единоличным лидером РПЛ на перерыв на матчи сборных ушел «Краснодар». На три очка от «быков» отстают «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо».

Результаты всех матчей 7-го тура чемпионата России

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

7

5

2

0

11-2

17

2

Зенит

7

4

2

1

15-6

14

3

Крылья Советов

7

4

2

1

17-9

14

4

Динамо

7

4

2

1

15-12

14

5

Урал

7

4

1

2

8-8

13

6

Локомотив

7

3

3

1

13-11

12

7

ЦСКА

7

3

2

2

14-10

11

8

Ахмат

7

3

1

3

10-8

10

9

Спартак

7

3

1

3

12-12

10

10

Пари Нижний Новгород

7

3

1

3

5-6

10

11

Ростов

7

2

1

4

8-14

7

12

Сочи

7

2

0

5

8-11

6

13

Рубин

7

1

3

3

9-15

6

14

Оренбург

7

1

2

4

7-13

5

15

Факел

7

1

1

5

5-13

4

16

Балтика

7

1

0

6

6-13

3

В матчах 8-го тура встречаются: 15 сентября «Динамо» — «Пари НН» (19:00),

16 сентября ЦСКА — «Крылья Советов» (14:00), «Ахмат» — «Краснодар» (16:30), «Сочи» — «Спартак» (19:00), «Балтика» — «Ростов» (21:15),

17 сентября «Урал» — «Факел» (14:00), «Рубин» — «Зенит» (16:30), «Локомотив» — «Оренбург» (19:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
2
17
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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