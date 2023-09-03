«Краснодар» — единоличный лидер, «Спартак» — девятый: турнирная таблица РПЛ

В воскресенье, 3 сентября, завершился 7-й тур чемпионата России. Единоличным лидером РПЛ на перерыв на матчи сборных ушел «Краснодар». На три очка от «быков» отстают «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо».

Результаты всех матчей 7-го тура чемпионата России

№ Команда И В Н П М O 1 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17 2 Зенит 7 4 2 1 15-6 14 3 Крылья Советов 7 4 2 1 17-9 14 4 Динамо 7 4 2 1 15-12 14 5 Урал 7 4 1 2 8-8 13 6 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12 7 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11 8 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10 9 Спартак 7 3 1 3 12-12 10 10 Пари Нижний Новгород 7 3 1 3 5-6 10 11 Ростов 7 2 1 4 8-14 7 12 Сочи 7 2 0 5 8-11 6 13 Рубин 7 1 3 3 9-15 6 14 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5 15 Факел 7 1 1 5 5-13 4 16 Балтика 7 1 0 6 6-13 3

В матчах 8-го тура встречаются: 15 сентября «Динамо» — «Пари НН» (19:00),

16 сентября ЦСКА — «Крылья Советов» (14:00), «Ахмат» — «Краснодар» (16:30), «Сочи» — «Спартак» (19:00), «Балтика» — «Ростов» (21:15),

17 сентября «Урал» — «Факел» (14:00), «Рубин» — «Зенит» (16:30), «Локомотив» — «Оренбург» (19:00).