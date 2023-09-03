Сегодня, 22:18
В воскресенье, 3 сентября, завершился 7-й тур чемпионата России. Единоличным лидером РПЛ на перерыв на матчи сборных ушел «Краснодар». На три очка от «быков» отстают «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо».
Результаты всех матчей 7-го тура чемпионата России
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
7
|
5
|
2
|
0
|
11-2
|
17
|
2
|
Зенит
|
7
|
4
|
2
|
1
|
15-6
|
14
|
3
|
Крылья Советов
|
7
|
4
|
2
|
1
|
17-9
|
14
|
4
|
Динамо
|
7
|
4
|
2
|
1
|
15-12
|
14
|
5
|
Урал
|
7
|
4
|
1
|
2
|
8-8
|
13
|
6
|
Локомотив
|
7
|
3
|
3
|
1
|
13-11
|
12
|
7
|
ЦСКА
|
7
|
3
|
2
|
2
|
14-10
|
11
|
8
|
Ахмат
|
7
|
3
|
1
|
3
|
10-8
|
10
|
9
|
Спартак
|
7
|
3
|
1
|
3
|
12-12
|
10
|
10
|
Пари Нижний Новгород
|
7
|
3
|
1
|
3
|
5-6
|
10
|
11
|
Ростов
|
7
|
2
|
1
|
4
|
8-14
|
7
|
12
|
Сочи
|
7
|
2
|
0
|
5
|
8-11
|
6
|
13
|
Рубин
|
7
|
1
|
3
|
3
|
9-15
|
6
|
14
|
Оренбург
|
7
|
1
|
2
|
4
|
7-13
|
5
|
15
|
Факел
|
7
|
1
|
1
|
5
|
5-13
|
4
|
16
|
Балтика
|
7
|
1
|
0
|
6
|
6-13
|
3
В матчах 8-го тура встречаются: 15 сентября «Динамо» — «Пари НН» (19:00),
16 сентября ЦСКА — «Крылья Советов» (14:00), «Ахмат» — «Краснодар» (16:30), «Сочи» — «Спартак» (19:00), «Балтика» — «Ростов» (21:15),
17 сентября «Урал» — «Факел» (14:00), «Рубин» — «Зенит» (16:30), «Локомотив» — «Оренбург» (19:00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|1 : 2