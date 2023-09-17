«Краснодар» остался лидером, «Зенит» поднялся на второе место: турнирная таблица РПЛ

Сегодня, 21:15
В воскресенье, 17 сентября завершился 8-й тур чемпионата России.
Лидером турнирной таблицы остается «Краснодар». «Зенит» поднялся на второе место и отстает от «быков» на одно очко. «Крылья Советов» с 15 очками идут на третьей строчке, опережая идущее четвертым «Динамо» по дополнительным показателям.
Результаты всех матчей 8-го тура чемпионата России
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+/-
|
О
|
1
|
Краснодар
|
8
|
5
|
3
|
0
|
12-3
|
18
|
2
|
Зенит
|
8
|
5
|
2
|
1
|
18-6
|
17
|
3
|
Крылья Советов
|
8
|
4
|
3
|
1
|
19-11
|
15
|
4
|
Динамо
|
8
|
4
|
3
|
1
|
16-13
|
15
|
5
|
Урал
|
8
|
4
|
2
|
2
|
8-8
|
14
|
6
|
Спартак
|
8
|
4
|
1
|
3
|
13-12
|
13
|
7
|
ЦСКА
|
8
|
3
|
3
|
2
|
16-12
|
12
|
8
|
Локомотив
|
8
|
3
|
3
|
2
|
13-13
|
12
|
9
|
Пари НН
|
8
|
3
|
2
|
3
|
6-7
|
11
|
10
|
Ахмат
|
8
|
3
|
2
|
3
|
11-9
|
11
|
11
|
Оренбург
|
8
|
2
|
2
|
4
|
9-13
|
8
|
12
|
Ростов
|
8
|
2
|
2
|
4
|
10-16
|
8
|
13
|
Сочи
|
8
|
2
|
0
|
6
|
8-12
|
6
|
14
|
Рубин
|
8
|
1
|
3
|
4
|
9-18
|
6
|
15
|
Факел
|
8
|
1
|
2
|
5
|
5-13
|
5
|
16
|
Балтика
|
8
|
1
|
1
|
6
|
8-15
|
4
В матчах 9-го тура встречаются: 23 сентября «Крылья Советов» — «Сочи» (14.00), «Балтика» — «Ахмат» (16.30), «Спартак» — «Динамо» (19.00)
24 сентября «Пари НН» — «Оренбург» (14.00), «Зенит» — «Локомотив» (16.30), «Ростов» — ЦСКА (19.00), «Краснодар» — «Урал» (19.00)
25 сентября «Факел» — «Рубин» (19.00)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 3
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|0 : 2