«Краснодар» остался лидером, «Зенит» поднялся на второе место: турнирная таблица РПЛ

В воскресенье, 17 сентября завершился 8-й тур чемпионата России.

Лидером турнирной таблицы остается «Краснодар». «Зенит» поднялся на второе место и отстает от «быков» на одно очко. «Крылья Советов» с 15 очками идут на третьей строчке, опережая идущее четвертым «Динамо» по дополнительным показателям.

Результаты всех матчей 8-го тура чемпионата России

№ Команда И В Н П +/- О 1 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18 2 Зенит 8 5 2 1 18-6 17 3 Крылья Советов 8 4 3 1 19-11 15 4 Динамо 8 4 3 1 16-13 15 5 Урал 8 4 2 2 8-8 14 6 Спартак 8 4 1 3 13-12 13 7 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12 8 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12 9 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11 10 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11 11 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8 12 Ростов 8 2 2 4 10-16 8 13 Сочи 8 2 0 6 8-12 6 14 Рубин 8 1 3 4 9-18 6 15 Факел 8 1 2 5 5-13 5 16 Балтика 8 1 1 6 8-15 4

В матчах 9-го тура встречаются: 23 сентября «Крылья Советов» — «Сочи» (14.00), «Балтика» — «Ахмат» (16.30), «Спартак» — «Динамо» (19.00)

24 сентября «Пари НН» — «Оренбург» (14.00), «Зенит» — «Локомотив» (16.30), «Ростов» — ЦСКА (19.00), «Краснодар» — «Урал» (19.00)

25 сентября «Факел» — «Рубин» (19.00)