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РПЛ

Сегодня, 21:15

«Краснодар» остался лидером, «Зенит» поднялся на второе место: турнирная таблица РПЛ

Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 17 сентября завершился 8-й тур чемпионата России.

Лидером турнирной таблицы остается «Краснодар». «Зенит» поднялся на второе место и отстает от «быков» на одно очко. «Крылья Советов» с 15 очками идут на третьей строчке, опережая идущее четвертым «Динамо» по дополнительным показателям.

Результаты всех матчей 8-го тура чемпионата России

Команда

И

В

Н

П

+/-

О

1

Краснодар

8

5

3

0

12-3

18

2

Зенит

8

5

2

1

18-6

17

3

Крылья Советов

8

4

3

1

19-11

15

4

Динамо

8

4

3

1

16-13

15

5

Урал

8

4

2

2

8-8

14

6

Спартак

8

4

1

3

13-12

13

7

ЦСКА

8

3

3

2

16-12

12

8

Локомотив

8

3

3

2

13-13

12

9

Пари НН

8

3

2

3

6-7

11

10

Ахмат

8

3

2

3

11-9

11

11

Оренбург

8

2

2

4

9-13

8

12

Ростов

8

2

2

4

10-16

8

13

Сочи

8

2

0

6

8-12

6

14

Рубин

8

1

3

4

9-18

6

15

Факел

8

1

2

5

5-13

5

16

Балтика

8

1

1

6

8-15

4

В матчах 9-го тура встречаются: 23 сентября «Крылья Советов» — «Сочи» (14.00), «Балтика» — «Ахмат» (16.30), «Спартак» — «Динамо» (19.00)

24 сентября «Пари НН» — «Оренбург» (14.00), «Зенит» — «Локомотив» (16.30), «Ростов» — ЦСКА (19.00), «Краснодар» — «Урал» (19.00)

25 сентября «Факел» — «Рубин» (19.00)

11
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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