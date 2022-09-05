«Зенит» — единоличный лидер. Турнирная таблица РПЛ после 9-го тура

В понедельник, 5 сентября, завершился 8-й тур чемпионата России.

«Зенит» благодаря победе над «Спартаком» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ и оторвался от ближайших преследователей — ЦСКА и «Краснодара» — на 3 очка.

Результаты матчей 8-го тура чемпионата России

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 8 6 2 0 19-3 20 2 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17 3 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17 4 Динамо 8 4 4 0 15-7 16 5 Спартак 8 5 1 2 19-7 16 6 Ростов 8 4 4 0 13-9 16 7 Сочи 8 4 1 3 14-14 13 8 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11 9 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9 10 Нижний Новгород 8 2 3 3 13-15 9 11 Крылья Советов 8 2 3 3 9-12 9 12 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9 13 Химки 8 2 1 5 10-16 7 14 Факел 8 0 4 4 10-19 4 15 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1 16 Урал 8 0 1 7 2-17 1

В матчах 9-го тура РПЛ встречаются: 9 сентября «Сочи» — «Динамо»; 10 сентября «Химки» — «Крылья Советов», ЦСКА — «Краснодар», «Ахмат» — «Нижний Новгород»; 11 сентября «Урал» — «Торпедо», «Факел» — «Локомотив», «Зенит» — «Оренбург», «Ростов» — «Спартак».