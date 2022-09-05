5 сентября, 22:16
В понедельник, 5 сентября, завершился 8-й тур чемпионата России.
«Зенит» благодаря победе над «Спартаком» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ и оторвался от ближайших преследователей — ЦСКА и «Краснодара» — на 3 очка.
Результаты матчей 8-го тура чемпионата России
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
8
|
6
|
2
|
0
|
19-3
|
20
|
2
|
ЦСКА
|
8
|
5
|
2
|
1
|
17-7
|
17
|
3
|
Краснодар
|
8
|
5
|
2
|
1
|
17-9
|
17
|
4
|
Динамо
|
8
|
4
|
4
|
0
|
15-7
|
16
|
5
|
Спартак
|
8
|
5
|
1
|
2
|
19-7
|
16
|
6
|
Ростов
|
8
|
4
|
4
|
0
|
13-9
|
16
|
7
|
Сочи
|
8
|
4
|
1
|
3
|
14-14
|
13
|
8
|
Ахмат
|
8
|
3
|
2
|
3
|
12-12
|
11
|
9
|
Локомотив
|
8
|
2
|
3
|
3
|
13-15
|
9
|
10
|
Нижний Новгород
|
8
|
2
|
3
|
3
|
13-15
|
9
|
11
|
Крылья Советов
|
8
|
2
|
3
|
3
|
9-12
|
9
|
12
|
Оренбург
|
8
|
3
|
0
|
5
|
12-18
|
9
|
13
|
Химки
|
8
|
2
|
1
|
5
|
10-16
|
7
|
14
|
Факел
|
8
|
0
|
4
|
4
|
10-19
|
4
|
15
|
Торпедо
|
8
|
0
|
1
|
7
|
4-19
|
1
|
16
|
Урал
|
8
|
0
|
1
|
7
|
2-17
|
1
В матчах 9-го тура РПЛ встречаются: 9 сентября «Сочи» — «Динамо»; 10 сентября «Химки» — «Крылья Советов», ЦСКА — «Краснодар», «Ахмат» — «Нижний Новгород»; 11 сентября «Урал» — «Торпедо», «Факел» — «Локомотив», «Зенит» — «Оренбург», «Ростов» — «Спартак».