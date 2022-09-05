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5 сентября, 22:16

«Зенит» — единоличный лидер. Турнирная таблица РПЛ после 9-го тура

В понедельник, 5 сентября, завершился 8-й тур чемпионата России.

«Зенит» благодаря победе над «Спартаком» единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ и оторвался от ближайших преследователей — ЦСКА и «Краснодара» — на 3 очка.

Результаты матчей 8-го тура чемпионата России

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

8

6

2

0

19-3

20

2

ЦСКА

8

5

2

1

17-7

17

3

Краснодар

8

5

2

1

17-9

17

4

Динамо

8

4

4

0

15-7

16

5

Спартак

8

5

1

2

19-7

16

6

Ростов

8

4

4

0

13-9

16

7

Сочи

8

4

1

3

14-14

13

8

Ахмат

8

3

2

3

12-12

11

9

Локомотив

8

2

3

3

13-15

9

10

Нижний Новгород

8

2

3

3

13-15

9

11

Крылья Советов

8

2

3

3

9-12

9

12

Оренбург

8

3

0

5

12-18

9

13

Химки

8

2

1

5

10-16

7

14

Факел

8

0

4

4

10-19

4

15

Торпедо

8

0

1

7

4-19

1

16

Урал

8

0

1

7

2-17

1

В матчах 9-го тура РПЛ встречаются: 9 сентября «Сочи» — «Динамо»; 10 сентября «Химки» — «Крылья Советов», ЦСКА — «Краснодар», «Ахмат» — «Нижний Новгород»; 11 сентября «Урал» — «Торпедо», «Факел» — «Локомотив», «Зенит» — «Оренбург», «Ростов» — «Спартак».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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