Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:43

«Краснодар» — первый, «Зенит» — второй, «Спартак» — шестой: турнирная таблица РПЛ после первого круга

Футболисты «Краснодара»
Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен

В воскресенье, 12 ноября, завершился первый круг чемпионата России-2023/24.

На первом месте после 15 туров расположился «Краснодар», который в субботу сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в поединке двух первых команд РПЛ.

«Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА набрали по 25 очков, у «Спартака» и «Локомотива» — по 24.

В 16-м туре с 24 по 26 ноября встречаются: «Зенит» — «Сочи», «Ростов» — «Пари НН», «Крылья Советов» — «Локомотив», ЦСКА — «Динамо», «Рубин» — «Факел», «Балтика» — «Спартак», «Урал» — «Краснодар», «Оренбург» — «Ахмат».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
10
20
Читайте также
Павлович проиграл Аспиналлу за временный титул чемпиона на турнире UFC 295
Абаскаль: «Почему Промес, а не Соболев? Потому что идет дождь, а не светит солнце»
Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией
Экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ раскрыл численность украинской армии
На Украине ответили на предложения отказаться от части территорий
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Чернов — о встрече с Мажичем: «Понятнее не стало. Хотелось побыстрее все это выслушать»
Семин считает, что «Краснодар» закономерно лидирует после первого круга РПЛ
«На арене всегда есть бык и тореадор, а все остальные хотят крови». Абаскаль и Карпин подвели итоги матча «Спартак» — «Ростов»
Губерниев о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Абаскаль понимал, что висит на волоске от увольнения»
Мостовой: «Ростов» в конце просто задушил «Спартак», но так обжигаться нельзя»
Деменко: «На сегодняшний день «Спартак» приблизился к «Зениту» по скамейке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Ростов»: видео голов

Карпин о поражении «Ростова» от «Спартака»: «Первый тайм — катастрофа, нас не было на поле»