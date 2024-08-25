Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:11

«Локомотив» опередил «Зенит»: турнирная таблица РПЛ после 6-го тура

«Локомотив» победил «Ростов» и возглавил турнирную таблицу РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В воскресенье, 25 августа, матчем «Локомотив» — «Ростов» завершился 6-й тур чемпионата России. Железнодорожники благодаря победе со счетом 3:2 поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Красно-зеленые с 15 очками опередили «Зенит» (14 очков), который сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) — у обеих команд по 12 очков.

Результаты всех матчей 6-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Локомотив

6

5

0

1

15-7

15

2

Зенит

6

4

2

0

15-1

14

3

Краснодар

6

3

3

0

6-3

12

4

Динамо

6

4

0

2

9-4

12

5

Спартак

6

3

2

1

9-3

11

6

ЦСКА

6

3

1

2

13-4

10

7

Рубин

6

3

1

2

11-11

10

8

Ростов

6

2

2

2

9-12

8

9

Крылья Советов

6

2

0

4

6-12

6

10

Пари Нижний Новгород

6

2

0

4

6-12

6

11

Химки

6

1

3

2

9-11

6

12

Оренбург

6

1

2

3

7-11

5

13

Динамо Махачкала

6

1

2

3

2-6

5

14

Акрон

6

1

1

4

7-13

4

15

Факел

6

1

1

4

2-10

4

16

Ахмат

6

0

4

2

4-10

4

В 7-м туре встречаются: 31 августа «Химки» — ЦСКА (15.00), «Пари НН» — «Зенит» (17.30), «Спартак» — «Рубин» (19.45), «Ахмат» — «Акрон» (20.00);

1 сентября «Оренбург» — «Динамо» (15.00), «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (17.30), «Локомотив» — «Краснодар» (19.45), «Ростов» — «Факел» (20.00).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
РПЛ
1
Обсудить
Читайте также
Во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ отреагировали на скандал с Петровым
Алина Загитова отказалась давать интервью «Спорт-Экспрессу»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Вице-президент «Ростова» оценил судейство в матче с «Локомотивом»
Рыскин о судействе в РПЛ: «Чувствуем себя идиотами»
«Локомотив» — первый! Команда Галактионова сделала то, что не удалось «Динамо», и обошла «Зенит»
«Локомотив» — «Ростов»: видео голов
«Локомотив» победил «Ростов» и возглавил таблицу РПЛ
РПЛ, 6-й тур: «Динамо» проиграло «Краснодару», «Локомотив» победил «Ростов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» победил «Ростов» и возглавил таблицу РПЛ

«Локомотив» — «Ростов»: видео голов