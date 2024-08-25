«Локомотив» опередил «Зенит»: турнирная таблица РПЛ после 6-го тура

Сегодня, 22:11
В воскресенье, 25 августа, матчем «Локомотив» — «Ростов» завершился 6-й тур чемпионата России. Железнодорожники благодаря победе со счетом 3:2 поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ.
Красно-зеленые с 15 очками опередили «Зенит» (14 очков), который сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) — у обеих команд по 12 очков.
Результаты всех матчей 6-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Локомотив
|
6
|
5
|
0
|
1
|
15-7
|
15
|
2
|
Зенит
|
6
|
4
|
2
|
0
|
15-1
|
14
|
3
|
Краснодар
|
6
|
3
|
3
|
0
|
6-3
|
12
|
4
|
Динамо
|
6
|
4
|
0
|
2
|
9-4
|
12
|
5
|
Спартак
|
6
|
3
|
2
|
1
|
9-3
|
11
|
6
|
ЦСКА
|
6
|
3
|
1
|
2
|
13-4
|
10
|
7
|
Рубин
|
6
|
3
|
1
|
2
|
11-11
|
10
|
8
|
Ростов
|
6
|
2
|
2
|
2
|
9-12
|
8
|
9
|
Крылья Советов
|
6
|
2
|
0
|
4
|
6-12
|
6
|
10
|
Пари Нижний Новгород
|
6
|
2
|
0
|
4
|
6-12
|
6
|
11
|
Химки
|
6
|
1
|
3
|
2
|
9-11
|
6
|
12
|
Оренбург
|
6
|
1
|
2
|
3
|
7-11
|
5
|
13
|
Динамо Махачкала
|
6
|
1
|
2
|
3
|
2-6
|
5
|
14
|
Акрон
|
6
|
1
|
1
|
4
|
7-13
|
4
|
15
|
Факел
|
6
|
1
|
1
|
4
|
2-10
|
4
|
16
|
Ахмат
|
6
|
0
|
4
|
2
|
4-10
|
4
В 7-м туре встречаются: 31 августа «Химки» — ЦСКА (15.00), «Пари НН» — «Зенит» (17.30), «Спартак» — «Рубин» (19.45), «Ахмат» — «Акрон» (20.00);
1 сентября «Оренбург» — «Динамо» (15.00), «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (17.30), «Локомотив» — «Краснодар» (19.45), «Ростов» — «Факел» (20.00).