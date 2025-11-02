Видео
«Краснодар» опережает «Спартак» на 10 очков: таблица РПЛ после 14-го тура

В воскресенье, 2 ноября, матчем «Краснодар» — «Спартак» (2:1) завершился 14-й тур чемпионата России. «Быки» сохранили первое место по итогам тура.

На второе поднялся ЦСКА, который обыграл «Пари НН» (2:0). «Зенит» после победы над «Локомотивом» (2:0) вышел на третью строчку.

РПЛ: результаты всех матчей 14-го тура

В 15-м туре встречаются: 8 ноября «Динамо» — «Акрон» (14.00), «Пари НН» — «Рубин» (16.30), «Динамо» Мх — ЦСКА (16.30), «Сочи» — «Ростов» (19.00);

9 ноября «Крылья Советов» — «Зенит» (13.00), «Локомотив» — «Оренбург» (15.15), «Ахмат» — «Спартак» (17.30), «Балтика» — «Краснодар» (19.45).

33

  • За спорт!

    утомил ты, спирт ты штоль, тогда всё ясно.

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    тобя с зачатия не надо было

    03.11.2025

  • За спорт!

    дурилка картонная, угомонись уже, ты ж сам влез, куда не надо было

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    сдрызднесь поносом .. внюхая

    03.11.2025

  • За спорт!

    вот глупец, тебе ж сказано, иди лесом, сучность, сам то почитай свой перд?ж, и не сри больше здесь твоя суЧность уже с первых фраз вылезла, залесь под шконку, дундуч?к

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Сушность дундучка наружу явилась .. сдрызднесь

    03.11.2025

  • За спорт!

    а-а, ну тогда сам мудак, иди на кутак! и свисток тебе в пердак подстреленный сайгак

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    .опус у тобе в .опе

    03.11.2025

  • За спорт!

    Не трать время на длинные опусы, ибо некогда мне их читать

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Мнение профессионала на 3,5 порядка важнее/ценнее мнения всей дилетанской массовочки. В каждом туре самый центрально-главный матч только родного ЦСКА! Матч 7.12.2025 г. в Краснодаре будет тоже главно-центральным!

    03.11.2025

  • Топотун

    ОУЖС, Спиртус !

    03.11.2025

  • Микола Питерский

    в больной фантазии тех, кто предал свои клубы и оставил без поддержки из-за глупых, ничем не обоснованных, никому не нужных и неинтересных амбиций

    03.11.2025

  • За спорт!

    это сугубо твоё мнение, его нет в мо?м вопросе, а у ЦСКА центральный матч тура 7.12 будет.

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Никогда колхозный максимка и не был даже средним голкипером - всегда только слабым.

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    .. минус, как минимум, 40% зрителей на трибунах в каждом матче, в виде приписного завышения истинной посещаемости.

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Самый главно-центральный матч любого тура чемпионата России - это только календарный матч футбольной команды Центрального Спортивного Клуба Армии!

    03.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Заголовок идиотский от идиотических горе-писак некогда спортивной газетенки. - "Краснодар" опережает "Спартак" на 10 очков. Всем нормальным болельщикам начхать еа сколько лидер опережает записного хронического середнячка турнирной таблицы! "Краснодар" опережает" на 5 (пять) очков главною сенсацию чемпионата команду "Балтика" - такой заголовок должен быть в нормальной спортивной газете, у нормальных спортивных журналистов!

    03.11.2025

  • За спорт!

    Так какой центральный матч в следующем туре: пиво - быки, или Стас - Станок?

    03.11.2025

  • Илья858

    Посещаемость в 14 туре: Зенит – Локомотив - 45 133 Краснодар – Спартак - 33 828 Балтика – Ахмат - 12 510 Рубин – Динамо - 8 828 ЦСКА – Пари НН - 8 781 Ростов – Акрон - 7 890 Оренбург – Сочи - 3 540 Динамо Мх – Кр. Советов - 3 519

    03.11.2025

  • Vladimir Svolode

    все лидеры с бомжами играют кроме краснодара

    02.11.2025

  • Valekka

    Охренеть! А Пари НН на 25!!!!! и что?!

    02.11.2025

  • Mike101

    Максименко потерял уверенность и уже не первый раз досадные ошибки.

    02.11.2025

