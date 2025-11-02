«Краснодар» опережает «Спартак» на 10 очков: таблица РПЛ после 14-го тура

2 ноября, 21:49
В воскресенье, 2 ноября, матчем «Краснодар» — «Спартак» (2:1) завершился 14-й тур чемпионата России. «Быки» сохранили первое место по итогам тура.
На второе поднялся ЦСКА, который обыграл «Пари НН» (2:0). «Зенит» после победы над «Локомотивом» (2:0) вышел на третью строчку.
РПЛ: результаты всех матчей 14-го тура
В 15-м туре встречаются: 8 ноября «Динамо» — «Акрон» (14.00), «Пари НН» — «Рубин» (16.30), «Динамо» Мх — ЦСКА (16.30), «Сочи» — «Ростов» (19.00);
9 ноября «Крылья Советов» — «Зенит» (13.00), «Локомотив» — «Оренбург» (15.15), «Ахмат» — «Спартак» (17.30), «Балтика» — «Краснодар» (19.45).
За спорт!
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
Saiga-спринтер
Мнение профессионала на 3,5 порядка важнее/ценнее мнения всей дилетанской массовочки. В каждом туре самый центрально-главный матч только родного ЦСКА! Матч 7.12.2025 г. в Краснодаре будет тоже главно-центральным!
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
03.11.2025
Самый главно-центральный матч любого тура чемпионата России - это только календарный матч футбольной команды Центрального Спортивного Клуба Армии!
Заголовок идиотский от идиотических горе-писак некогда спортивной газетенки. - "Краснодар" опережает "Спартак" на 10 очков. Всем нормальным болельщикам начхать еа сколько лидер опережает записного хронического середнячка турнирной таблицы! "Краснодар" опережает" на 5 (пять) очков главною сенсацию чемпионата команду "Балтика" - такой заголовок должен быть в нормальной спортивной газете, у нормальных спортивных журналистов!
Так какой центральный матч в следующем туре: пиво - быки, или Стас - Станок?
Посещаемость в 14 туре: Зенит – Локомотив - 45 133 Краснодар – Спартак - 33 828 Балтика – Ахмат - 12 510 Рубин – Динамо - 8 828 ЦСКА – Пари НН - 8 781 Ростов – Акрон - 7 890 Оренбург – Сочи - 3 540 Динамо Мх – Кр. Советов - 3 519
все лидеры с бомжами играют кроме краснодара
Охренеть! А Пари НН на 25!!!!! и что?!
Максименко потерял уверенность и уже не первый раз досадные ошибки.
02.11.2025