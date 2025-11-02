«Краснодар» опережает «Спартак» на 10 очков: таблица РПЛ после 14-го тура

В воскресенье, 2 ноября, матчем «Краснодар» — «Спартак» (2:1) завершился 14-й тур чемпионата России. «Быки» сохранили первое место по итогам тура. На второе поднялся ЦСКА, который обыграл «Пари НН» (2:0). «Зенит» после победы над «Локомотивом» (2:0) вышел на третью строчку. РПЛ: результаты всех матчей 14-го тура В 15-м туре встречаются: 8 ноября «Динамо» — «Акрон» (14.00), «Пари НН» — «Рубин» (16.30), «Динамо» Мх — ЦСКА (16.30), «Сочи» — «Ростов» (19.00); 9 ноября «Крылья Советов» — «Зенит» (13.00), «Локомотив» — «Оренбург» (15.15), «Ахмат» — «Спартак» (17.30), «Балтика» — «Краснодар» (19.45).

Матч 7.12.2025 г. в Краснодаре будет тоже главно-центральным! 03.11.2025

Илья858 Посещаемость в 14 туре: Зенит – Локомотив - 45 133 Краснодар – Спартак - 33 828 Балтика – Ахмат - 12 510 Рубин – Динамо - 8 828 ЦСКА – Пари НН - 8 781 Ростов – Акрон - 7 890 Оренбург – Сочи - 3 540 Динамо Мх – Кр. Советов - 3 519 03.11.2025

Vladimir Svolode все лидеры с бомжами играют кроме краснодара 02.11.2025

Valekka Охренеть! А Пари НН на 25!!!!! и что?! 02.11.2025