«Зенит» и «Динамо» начали чемпионат с двух побед: турнирная таблица РПЛ

Сегодня, 22:17
В воскресенье, 28 июля, завершился 2-й тур РПЛ. С двух побед чемпионат России-2024/25 начали две команды — «Зенит» и «Динамо».
Результаты всех матчей 2-го тура
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8-0
|
6
|
2
|
Динамо
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-2
|
6
|
3
|
ЦСКА
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-0
|
4
|
4
|
Ростов
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-1
|
4
|
5
|
Оренбург
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-0
|
4
|
6
|
Локомотив
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-5
|
3
|
7
|
Спартак
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
8
|
Рубин
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-6
|
3
|
9
|
Акрон
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-3
|
3
|
10
|
Краснодар
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
11
|
Ахмат
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
12
|
Динамо Мх
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1-1
|
2
|
13
|
Химки
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-4
|
1
|
14
|
Факел
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
|
15
|
Пари НН
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-7
|
0
|
16
|
Крылья Советов
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-7
|
0
В матчах 3-го тура встречаются: 3 августа «Акрон» — «Динамо» (15:00), «Зенит» — «Ростов» (17:30), «Рубин» — «Химки» (20:00),
4 августа ЦСКА — «Оренбург» (20:00), «Факел» — «Краснодар» (18:00), «Динамо» Мх — «Пари НН» (20:00), «Ахмат» — «Локомотив» (20:00),
5 августа «Спартак» — «Крылья Советов» (20:00).