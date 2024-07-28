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Сегодня, 22:17

«Зенит» и «Динамо» начали чемпионат с двух побед: турнирная таблица РПЛ

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В воскресенье, 28 июля, завершился 2-й тур РПЛ. С двух побед чемпионат России-2024/25 начали две команды — «Зенит» и «Динамо».

Результаты всех матчей 2-го тура

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

2

2

0

0

8-0

6

2

Динамо

2

2

0

0

6-2

6

3

ЦСКА

2

1

1

0

3-0

4

4

Ростов

2

1

1

0

3-1

4

5

Оренбург

2

1

1

0

2-0

4

6

Локомотив

2

1

0

1

4-5

3

7

Спартак

2

1

0

1

3-3

3

8

Рубин

2

1

0

1

4-6

3

9

Акрон

2

1

0

1

4-3

3

10

Краснодар

2

0

2

0

1-1

2

11

Ахмат

2

0

2

0

1-1

2

12

Динамо Мх

2

0

2

0

1-1

2

13

Химки

2

0

1

1

2-4

1

14

Факел

2

0

0

2

1-5

0

15

Пари НН

2

0

0

2

2-7

0

16

Крылья Советов

2

0

0

2

1-7

0

В матчах 3-го тура встречаются: 3 августа «Акрон» — «Динамо» (15:00), «Зенит» — «Ростов» (17:30), «Рубин» — «Химки» (20:00),

4 августа ЦСКА — «Оренбург» (20:00), «Факел» — «Краснодар» (18:00), «Динамо» Мх — «Пари НН» (20:00), «Ахмат» — «Локомотив» (20:00),

5 августа «Спартак» — «Крылья Советов» (20:00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2024-2025/
РПЛ
1
0
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