«Зенит» и «Динамо» начали чемпионат с двух побед: турнирная таблица РПЛ

В воскресенье, 28 июля, завершился 2-й тур РПЛ. С двух побед чемпионат России-2024/25 начали две команды — «Зенит» и «Динамо». Результаты всех матчей 2-го тура № Команда И В Н П М O 1 Зенит 2 2 0 0 8-0 6 2 Динамо 2 2 0 0 6-2 6 3 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4 4 Ростов 2 1 1 0 3-1 4 5 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4 6 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3 7 Спартак 2 1 0 1 3-3 3 8 Рубин 2 1 0 1 4-6 3 9 Акрон 2 1 0 1 4-3 3 10 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2 11 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2 12 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2 13 Химки 2 0 1 1 2-4 1 14 Факел 2 0 0 2 1-5 0 15 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0 16 Крылья Советов 2 0 0 2 1-7 0 В матчах 3-го тура встречаются: 3 августа «Акрон» — «Динамо» (15:00), «Зенит» — «Ростов» (17:30), «Рубин» — «Химки» (20:00), 4 августа ЦСКА — «Оренбург» (20:00), «Факел» — «Краснодар» (18:00), «Динамо» Мх — «Пари НН» (20:00), «Ахмат» — «Локомотив» (20:00), 5 августа «Спартак» — «Крылья Советов» (20:00).