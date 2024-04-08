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Сегодня, 19:10

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ после матчей 23-го тура

Дмитрий Скопинцев, Данил Пруцев и Константин Тюкавин
Дмитрий Скопинцев, Данил Пруцев и Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В понедельник, 8 апреля, матчем «Оренбург» — «Рубин» (3:0) завершился 23-й тур чемпионата России.

Лидеры РПЛ «Зенит» и «Краснодар» одержали победы над «Балтикой» (1:0) и «Пари НН» (4:3) соответственно. Перед очной встречей в следующем туре в субботу, 13 апреля, сине-бело-голубые опережают «быков» на 1 очко.

В борьбе за третью строчку ЦСКА (победил «Факел» 4:1), «Локомотив» (обыграл «Ахмат» 2:0) и «Спартак» приблизились к «Динамо», которое в дерби уступило красно-белым со счетом 1:2.

Результаты всех матчей 23-го тура чемпионата России

Турнирная таблица РПЛ после 23 туров сезона-2023/24

В 24-м туре встречаются: 13 апреля, суббота «Сочи» — «Спартак» (14.00), «Ахмат» — «Балтика» (16.30), «Краснодар» — «Зенит» (17.00), «Локомотив» — ЦСКА (19.30);

14 апреля, воскресенье «Оренбург» — «Пари НН» (12.00), «Урал» — «Динамо» (14.15), «Факел» — «Ростов» (16.45), «Крылья Советов» — «Рубин» (19.00).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
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