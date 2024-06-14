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Сегодня, 22:13

«Чемпионат»: «Зенит» отдаст «Локомотиву» за Тикнизяна Сергеева и Коваленко

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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, сумма перехода 25-летнего хавбека составит восемь миллионов евро. При этом «Зенит», вероятнее всего, отдаст железнодорожникам форварда Ивана Сергеева и полузащитника Александра Коваленко.

В завершившемся сезоне Тикнизян принял участие в 30 встречах «Локомотива» во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость футбола оценивается в 6,5 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Источник: «Чемпионат»
Иван Сергеев
Наир Тикнизян
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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