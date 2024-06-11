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Сегодня, 20:39

«Чемпионат»: «Зенит» планирует закрыть сделку по Глушенкову в ближайшее время

Игнат Заздравин
Корреспондент
Максим Глушенков и Тимур Сулейманов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Зенит» рассчитывает в ближайшее время завершить переход нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в клубе из Санкт-Петербурга уверены, что переход состоится.

10 июня появилась информация, что «Зенит» ведет переговоры по трансферу 24-летнего форварда. Сообщалось, что в новом клубе его зарплата может вырасти в 2,5 раза.

Футболист выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В минувшем сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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