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Сегодня, 19:40

«Чемпионат»: «Зенит» предложил Артуру пятилетний контракт

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Зенит» сделал предложение полузащитнику «Палмейраса» Артуру. Контракт бразильского футболиста с «Зенитом» в случае перехода будет рассчитан на пять лет.

По информации источника, стороны согласовывают последние детали трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что питерский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 15 миллионов евро и еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

25-летний Артур в 2023 году провел за «Палмейрас» 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 10 миллинов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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