«Чемпионат»: «Зенит» согласовал трансфер Глушенкова

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков продолжит карьеру в «Зените», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, сине-бело-голубые согласовали трансфер 24-летнего форварда. В ближайшее время Глушенков подпишет контракт с «Зенитом».

Футболист выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В минувшем сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 11 миллионов евро.