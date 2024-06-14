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Сегодня, 08:44

«Чемпионат»: «Зенит» согласовал трансфер Глушенкова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков продолжит карьеру в «Зените», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, сине-бело-голубые согласовали трансфер 24-летнего форварда. В ближайшее время Глушенков подпишет контракт с «Зенитом».

Футболист выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В минувшем сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 11 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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