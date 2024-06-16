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Сегодня, 16:09

Чемпионка мира по танцам Тишова заявила о желании станцевать с Чаловым

Алина Савинова
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Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова назвала российских футболистов, с которыми хотела бы выступить на турнире ProAm.

Турниры серии Pro-Am — это соревнования между парами, в которых профессиональные танцоры выступают с любителями.

«Мне кажется, что участие в ProAm — это интересный вызов. Я бы с удовольствием выступила в паре и с кем-то из футболистов, хоккеистов или другими спортсменами. Я назову Федора Чалова, Александра Головина, Алексея и Антона Миранчуков, Далера Кузяева. Они не только одни из лучших футболистов России, но и очень харизматичные люди. Думаю, мы бы смогли придумать зажигательный танец», — цитирует Тишову «Газета.Ru».

Федор Чалов в настоящее время выступает за ЦСКА, Александр Головин является игроком «Монако», Алексей Миранчук представляет «Аталанту», Антон Миранчук — «Локомотив», а Далер Кузяев играет за «Гавр».

Источник: Газета.Ru
Футбол
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