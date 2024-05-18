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Сегодня, 21:35

Впервые за восемь лет чемпион определится в последнем туре. Что теперь нужно «Краснодару», «Динамо» и «Зениту»?

Кирилл Бурдаков
Статистик
«Краснодар» вырвал победу в матче с «Сочи» (3:2) 18 мая.
Фото ФК «Краснодар»
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В 29-м туре «Краснодар» на последних минутах вырвал победу у «Сочи» (3:2) и сохранил шансы на золото, набрав 53 очка. У «Динамо» — 56, у «Зенита» — 51 и матч в запасе.

Команда Мурада Мусаева выиграет первый трофей в истории, если победит «Динамо», а «Зенит» хотя бы раз потеряет очки — в воскресенье в Грозном или на своем поле с «Ростовом» в 30-м туре.

Единственный оставшийся чемпионский расклад для сине-бело-голубых — две победы при неудаче динамовцев в Краснодаре.

Фаворитом чемпионской гонки остается «Динамо», которому хватит ничьей. «Зенит» в такой ситуации не спасут даже две победы, ведь при равенстве очков преимущество по личным встречам будут у команды Марцела Лички (3:2, 1:0).

Любопытно, что чемпион России определится в последнем туре впервые с сезона-2015/16, когда на финишную прямую с шансами на золото вышли ЦСКА и «Ростов». А очной встречи претендентов не было с 2014 года, когда армейцы стали первыми, одолев «Локомотив».

Для «Сочи» поражение от «быков» стало роковым. Команда Роберта Морено официально покидает РПЛ. Вторая команда, которая отправится в первую лигу, определится позднее. Даже завтрашнее поражение в Ростове-на-Дону не лишит «Балтику» шансов на сохранение прописки в элите, ведь она имеет преимущество по личным встречам над «Факелом» (2:1, 0:0).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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