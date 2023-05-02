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Чемпионский кубок РПЛ могут привезти на матч «Зенит» — «Спартак», если «Ростов» не обыграет «Факел»

Алина Савинова
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РПЛ может привезти чемпионский кубок в Санкт-Петербург на матч 26-го тура «Зенит» — «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Однако, как отмечает источник, это зависит от результата игры между «Ростовом» и «Факелом», которая пройдет на день раньше, 6 мая.

На данный момент «Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет вторым, имея в активе 50 очков. Команда из Санкт-Петербурга может стать чемпионом страны, если обыграет «Спартак», а ростовчане потеряют очки в матче с «Факелом». При таком раскладе «Ростов» уже не сможет обойти «Зенит» в турнирной таблице.

Петербуржцы становились чемпионами России четыре сезона подряд.

Источник: https://metaratings.ru/news/chempionskii-trofei-rpl-mogut-privezti-na-igru-zenit-spartak-esli-rostov-ne-obygraet-fakel-247813/
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