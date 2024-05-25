Чемпионы России по футболу: список всех обладателей золота в истории

«Зенит» стал победителем РПЛ-2023/24. В заключительном, 30-м туре чемпионата сине-бело-голубые победили «Ростов» (2:1) и опередили «Краснодар» и «Динамо». Все чемпионы России 2024 год — «Зенит»

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1992 год — «Спартак» Чемпионы России по футболу: все победители турнира в истории