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Сегодня, 17:16

Чепчугов: «Многие игроки ЦСКА и «Спартака» дружат за пределами поля»

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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оценил переход Ильи Помазуна в «Спартак».

«Бытует мнение, что это факт обстоятельств противостояния ЦСКА и «Спартака» — лучшего дерби страны, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Чепчугова. — Осуждение данного перехода нужно воспринимать как путь футболиста к истокам той или другой команды, в которой существует желание Ильи находиться. Ведь ЦСКА — «Спартак» — это дерби всея Руси, и многие футболисты на поле соревнуются, а за полем дружат. Того же желаю и фанатам обеих команд, ведь меняться к лучшему и творить добрые дела никогда не поздно. За пределами стадиона оставайтесь человечными людьми и верующими».

«Спартак» объявил о переходе Помазуна в воскресенье, 2 февраля.

Источник: vseprosport.ru
Илья Помазун
Сергей Чепчугов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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