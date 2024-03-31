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31 марта, 16:06

Чепчугов — о словах Абаскаля про Бога: «Значит, он видел звезды на небе или Вселенную»

Зарина Халимхонова
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о словах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о выборе состава на матч с помощью подсказки Бога.

«Абаскаль не заблудившийся. Счастье и любовь рядом. Каждый живущий на земле верует в то, что хочет. Если он так говорит, значит, видел и знает того, кого видел. Значит, он видел звезды на небе или Вселенную. В наше время многие люди в мире забыли говорить о любви, доброте к ближнему. Желаю Абаскалю верить в лучшее и громких побед!» — сказал Чепчугов «СЭ».

В субботу, 30 марта, «Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в матче 22-го тура РПЛ. На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Сергей Чепчугов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
6
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