Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:06

Чепчугов надеется, что в Россию продолжат приезжать игроки и тренеры из разных стран

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов поздравил российских болельщиков с Рождеством.

«Рождество имеет огромную значимость для нашего народа и всей планеты в целом. Его приход ждут в каждом доме. В такие дни хочется верить, что на планете настанет мир. Я надеюсь, что все болельщики РПЛ смогут помириться в Рождество, и у нас не будет больше ссор. Футбол — это самая популярная игра в мире, которая дает радость людям. К нам в страну приезжают футболисты и тренеры из разных стран, чтобы передать свои опыт и знания. Надеюсь, что так и будет дальше, ведь это сделает наш чемпионат только сильнее», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Чепчугов завершил карьеру в 2022 году. Он выступал за «Енисей», ЦСКА, «Сибирь», «Ригу» и красноярский «Металлург».

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Чепчугов
Футбол
1
Обсудить
Читайте также
Родители Игоря Акинфеева рассказали, каким было детство вратаря ЦСКА
Григорий Родченков даст показания по делу бывшего президента IBU Бессеберга
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет
Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка
Военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Источник: российские клубы интересуются полузащитником «Милана» Круничем