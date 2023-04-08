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Сегодня, 20:47

Чепчугов назвал Акинфеева эталоном для всего общества

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о роли Игоря Акинфеева в российском футболе.

«Когда-то Валерий Газзаев разглядел в Игоре большой талант и определил правильное время. Дал возможность проявить себя в дебютном матче с «Крыльями Советов». Сегодня Игорь не просто айсберг ЦСКА, а эталон и икона для всего общества! Игорю пожелаю здоровья, успехов, всех благ на футбольных полях, и чтобы мы видели движения Игоря в сторону других рекордов! Как сказал сам Игорь — когда будет играть до 45, тогда и отметим, ха-ха. Кто преемник Акинфеева? Наигрывают Торопа. Может быть, он станет преемником! Крепко обнимаю Игоря и удачи ЦСКА!» — приводит слова Чепчугова Sport24.

37-летний голкипер является воспитанником ЦСКА и стал с клубом обладателем 20 трофеев. В текущем сезоне Акинфеев провел 21 матч в РПЛ, в которых 8 раз сыграл на ноль и пропустил 20 мячей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-08-chepchugov-segodnya-akinfeyev-ne-prosto-aysberg-tsska-a-etalon-i-ikona-dlya-vsego-obshchestva
Игорь Акинфеев
Сергей Чепчугов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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