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Сегодня, 13:06

Чепчугов: «ЦСКА в этом сезоне мастерски плетет паутину возле ворот соперников»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал победу армейцев над «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ (4:1).

«Нереализованные моменты в первые десять минут аукнулись бумерангом для «Локомотива», не забиваешь ты — забивают тебе. Это золотое правило футбола вновь сработало! ЦСКА в этом сезоне выглядит очень хорошо, они мастерски плетут паутину возле ворот соперников и реализовывают свои моменты. ЦСКА объективно был сильнее «Локомотива», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

На данный момент ЦСКА с 6 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» — девятое (4 очка). В 4-м туре армейцы сыграют против «Сочи», а железнодорожники встретятся с «Крыльями Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-tsska-masterski-pletet-pautinu-vozle-vorot-sopernikov/
Сергей Чепчугов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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