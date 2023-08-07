Чепчугов: «ЦСКА в этом сезоне мастерски плетет паутину возле ворот соперников»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал победу армейцев над «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ (4:1).

«Нереализованные моменты в первые десять минут аукнулись бумерангом для «Локомотива», не забиваешь ты — забивают тебе. Это золотое правило футбола вновь сработало! ЦСКА в этом сезоне выглядит очень хорошо, они мастерски плетут паутину возле ворот соперников и реализовывают свои моменты. ЦСКА объективно был сильнее «Локомотива», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

На данный момент ЦСКА с 6 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» — девятое (4 очка). В 4-м туре армейцы сыграют против «Сочи», а железнодорожники встретятся с «Крыльями Советов».