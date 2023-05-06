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Сегодня, 15:15

Чепчугов оценил попадание Карраскаля на первое место среди лучших дриблеров мира по версии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов оценил попадание хавбека москвичей Хорхе Карраскаля на первое место среди лучших дриблеров мира по версии CIES Football Observatory.

«Когда мы в тренировочном процессе выкладываемся полностью, это отражается на футбольном поле. Это действительно настоящее достижение — быть первым и опередить таких футболистов, как Месси, Грилиш, Сане и Леау. Мои поздравления, только вперед и удачи!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» зимой 2022 года, а в мае московский клуб выкупил контракт колумбийского полузащитника. В текущем сезоне РПЛ на счету 24-летнего футболиста 6 голов и 5 результативных передач в 22 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-operedit-messi-e-to-dejstvitel-no-nastoyashhee-dostizhenie-dlya-karraskalya/
Сергей Чепчугов
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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