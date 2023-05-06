Чепчугов оценил попадание Карраскаля на первое место среди лучших дриблеров мира по версии

Сегодня, 15:15
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов оценил попадание хавбека москвичей Хорхе Карраскаля на первое место среди лучших дриблеров мира по версии CIES Football Observatory.
«Когда мы в тренировочном процессе выкладываемся полностью, это отражается на футбольном поле. Это действительно настоящее достижение — быть первым и опередить таких футболистов, как Месси, Грилиш, Сане и Леау. Мои поздравления, только вперед и удачи!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».
Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» зимой 2022 года, а в мае московский клуб выкупил контракт колумбийского полузащитника. В текущем сезоне РПЛ на счету 24-летнего футболиста 6 голов и 5 результативных передач в 22 матчах.