Чепчугов ответил Слуцкому, который рассказал, как в ЦСКА его привязывали к кровати

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов ответил бывшему главному тренеру армейской команды Леониду Слуцкому.

В своем шоу «Ну, так нельзя» Слуцкий рассказал, что Чепчугов выпивал и разбивал стекла голыми руками.

«У нас со Слуцким и Набабкиным было много разных историй. С этими людьми всегда были и будут теплые отношения. Скажу им одно: «Не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Кто дверь открывает и закрывает, имеет грех!» В будущем я бы хотел, как Кирилл, прийти и принять участие в шоу Слуцкого и Дзюбы. Тоже вспомним с ними много историй. Приеду, если нужно построить третье кресло», — приводит слова Чепчугова Sport24.

Чепчугов завершил игровую карьеру в 2021 году. 38-летний спортсмен выступал за красноярский «Металлург», «Ригу», «Сибирь», ЦСКА и «Енисей».