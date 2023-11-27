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Сегодня, 16:33

Чепчугов ответил Слуцкому, который рассказал, как в ЦСКА его привязывали к кровати

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов ответил бывшему главному тренеру армейской команды Леониду Слуцкому.

В своем шоу «Ну, так нельзя» Слуцкий рассказал, что Чепчугов выпивал и разбивал стекла голыми руками.

«У нас со Слуцким и Набабкиным было много разных историй. С этими людьми всегда были и будут теплые отношения. Скажу им одно: «Не творите милостыню перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Кто дверь открывает и закрывает, имеет грех!» В будущем я бы хотел, как Кирилл, прийти и принять участие в шоу Слуцкого и Дзюбы. Тоже вспомним с ними много историй. Приеду, если нужно построить третье кресло», — приводит слова Чепчугова Sport24.

Чепчугов завершил игровую карьеру в 2021 году. 38-летний спортсмен выступал за красноярский «Металлург», «Ригу», «Сибирь», ЦСКА и «Енисей».

Источник: https://sport24.ru/football/news-599771-skazhu-odno-chepchugov-otvetil-slutskomu-kotoryy-rasskazal-kak-v-tsska-yego-privyazyvali-k-krovati
Сергей Чепчугов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
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