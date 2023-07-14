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Чепчугов поделился мнением о переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Трансфер Медины — фантастический переход талантливого и умеющего играть на нескольких позициях футболиста в «Спартак»! Слава богу, что в нашем чемпионате появляются новые восходящие звезды! Не осуждайте Медину, а проявите милосердие и доброту к его выбору! Приобретите в себе человеческие качества, приобретите алтарь в душе своей. Медина приобрел не деньги, а новую команду, чтобы радовать нас своей игрой. Отпустите со спокойной душой. Успехов, Хесус, в новом клубе!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

«Спартак» 10 июля объявил о переходе Медины. 26-летний парагваец подписал контракт до 2026 года. По информации «СЭ», «Спартак» заплатил за игрока около 7,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-ne-osuzhdajte-medinu-a-proyavite-miloserdie-i-dobrotu-k-ego-vy-boru/
Сергей Чепчугов
Хесус Медина
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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