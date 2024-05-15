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Сегодня, 19:08

Чепчугов пожелал «Балтике» остаться в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов признался, что будет рад, если «Балтика» останется в РПЛ.

«Мне импонирует работа Сергея Игнашевича. Команда бежит, играет в хороший футбол. Где-то парням не хватает мастерства, но желание и самоотдача находятся на высоком уровне.

Я хочу, чтобы эти парни сохранили прописку в РПЛ. Было бы здорово, чтобы они остались на следующий сезон. Если это произойдет, то буду радоваться за команду прыгая на диване», – цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

После 28 туров «Балтика» (26 очков) занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где сыграют с победителем пары «Зенит» – ЦСКА, которые встречаются в финале Пути РПЛ.

 

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Чепчугов
Футбол
ФК Балтика
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