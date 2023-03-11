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Сегодня, 13:06

Чепчугов: «Акинфеев — выдающийся голкипер. Он абсолютно заслуженно попал в топ-50 лучших вратарей мира»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на попадание российского голкипера Игоря Акинфеева в список лучших вратарей в истории с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Акинфеев — выдающийся голкипер. Конечно, он абсолютно заслуженно попал в топ-50 лучших вратарей мира. Находиться в этом списке — очень почетно. Пусть же Игорь играет столько, сколько позволит здоровье, чтобы максимально долго радовать болельщиков ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

Акинфеев стал 47-м в рейтинге. Первое место занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, второе — испанец Икер Касильес. Тройку лидеров замкнул немец Мануэль Нойер.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-akinfeev-vy-dayushhijsya-golkiper-on-zasluzhenno-popal-v-top-50-luchshih-vratarej-mira/
Игорь Акинфеев
Сергей Чепчугов
Футбол
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