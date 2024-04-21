Чепчугов: «Кержакову нужно выучить базовые слова на английском, чтобы руководить обороной»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал слова голкипера «Зенита» Михаила Кержакова о том, что ему было сложно отдавать команды защитникам-легионерам.

«Что нужно сделать Кержакову? Хорошее знание английского языка не требуется в данном случае. Важно знать около десяти базовых слов, чтобы с их помощью можно было бы подсказывать партнерам по команде. Также важно понимать, что в мире существует язык футбола — это жестикуляция. Если на стадионе большое количество болельщиков и сложно услышать друг друга, то можно отдавать команды с помощью обычной жестикуляции», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Ранее Кержаков заявил, что ему пришлось выучить несколько слов на португальском, чтобы подсказывать иностранным игрокам «Зенита».