Чепчугов считает, что Ушакову лучше остаться в ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на информацию о том, что полузащитник армейцев Егор Ушаков может перейти в португальский чемпионат на правах аренды.

«Безусловно, это интересное предложение! Если Егор готов морально и психологически, то можно попробовать! Но учитывая менталитет, футбол и адаптацию в Португалии, то для молодого талантливого футболиста, чтобы не регрессировать, лучше оставаться в стане красно-синих и прогрессировать, доказывать свою состоятельность», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, что действующее соглашение Ушакова с ЦСКА рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне на счету полузащитника 4 игры в РПЛ. По слухам на хавбека претендуют «Боавишта», «Визела», «Арука» и «Фамаликан».