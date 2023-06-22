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22 июня, 22:38

Чепчугов считает, что Ушакову лучше остаться в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на информацию о том, что полузащитник армейцев Егор Ушаков может перейти в португальский чемпионат на правах аренды.

«Безусловно, это интересное предложение! Если Егор готов морально и психологически, то можно попробовать! Но учитывая менталитет, футбол и адаптацию в Португалии, то для молодого талантливого футболиста, чтобы не регрессировать, лучше оставаться в стане красно-синих и прогрессировать, доказывать свою состоятельность», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, что действующее соглашение Ушакова с ЦСКА рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне на счету полузащитника 4 игры в РПЛ. По слухам на хавбека претендуют «Боавишта», «Визела», «Арука» и «Фамаликан».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-ushakovu-luchshe-ostat-sya-v-tsska-chem-uezzhat-v-arendu-v-portugaliyu/
Сергей Чепчугов
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