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Сегодня, 15:31

Чепчугов сравнил получение гражданства Малкома и Клаудиньо с совершенным миром

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал новость о том, что бразильским футболистам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрено получение российского паспорта.

«Футболисты высочайшего класса всегда на вес золота для РПЛ. Они обладают уровнем, которым необходимо наслаждаться. Принятие гражданства — это их собственный выбор! Когда человечество придет к тому, чтобы не иметь паспорт, а свободно перемещаться по миру, то это будет совершенно», — приводит слова Чепчугов Legalbet.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 года, Клаудиньо — с 2021-го.

Источник: https://legalbet.ru/news/chepchugov-sravnil-poluchenie-grazhdanstva-malkoma-i/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
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