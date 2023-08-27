Чепчугов: «Тороп талантливый парень, но Акинфеев сейчас незаменим в ЦСКА»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о важности вратаря Игоря Акинфеева для московского клуба.

«Основная задача вратаря — это сохранять свои ворота сухими и выручать команду в сложных ситуациях. Тороп молодой и талантливый парень, которому предстоит длинный путь, но Акинфеев сейчас просто незаменим. Радует, что Игорь уже совсем скоро вернется в строй. Торопу желаю удачи — пусть учится на своих ошибках, надеюсь, что он вырастит во вратаря высокого класса», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

В этом сезоне 37-летний Акинфеев провел только 3 матча в РПЛ, остальные игры он пропустил из-за проблем со здоровьем.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.