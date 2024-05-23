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Черчесов — Сафонову: «Самое главное — не расслабляться перед ответственными матчами»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» дал совет вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«Посмотрим, чем эта ситуация завершится. Самое главное, чтобы получили то, что желаем. А так трансфер ради трансфера, вне зависимости от уровня либо клуба — неправильно. Надо принимать правильные решения в дальнейшей карьере. Надо все взвесить. Я уже опытный человек. Десятки раз были соблазны, которые ты не должен делать или должен. Главное — состояние игрока, что у него внутри, как он это чувствует. Со стороны иногда кажется хорошо, а внутри плохо. Или, наоборот, плохо снаружи, а внутри чувствуешь, что ты можешь это сделать. Поэтому здесь советы невозможно дать. Но не все то золото, что блестит. Я бы так сказал. Самое главное — не расслабляться перед ответственными матчами, не распыляться», — сказал Черчесов «СЭ».

22 мая появилась информация, что «ПСЖ» рассматривает 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и парижане близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль. В сборной России за все время на его счету 13 матчей.

Матвей Сафонов
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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