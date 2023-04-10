Черчесов: «Если бы у нас был Зал славы, Акинфеев занял бы там место в первом ряду»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался о карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Недавно российские СМИ бурно отмечали 20-летие яркой карьеры нашей легенды — голкипера Игоря Акинфеева. Игорь ведь когда-то давно говорил, что именно Черчесов был тем вратарем, на которого он ориентировался в начале карьеры.

— Мне-то он этого никогда не говорил (смеется). У Игоря недавно был день рождения, я его поздравил. Если бы в российском футболе существовал свой Зал славы, то Акинфеев занял бы там место в первом ряду, тут и говорить нечего. До того, как мы с ним стали работать вместе в сборной России, я ценил его исключительно со стороны, а потом уже сумел убедиться в его уникальности и лично — как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения.