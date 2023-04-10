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Черчесов: «Если бы у нас был Зал славы, Акинфеев занял бы там место в первом ряду»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев.
Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался о карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Недавно российские СМИ бурно отмечали 20-летие яркой карьеры нашей легенды — голкипера Игоря Акинфеева. Игорь ведь когда-то давно говорил, что именно Черчесов был тем вратарем, на которого он ориентировался в начале карьеры.

— Мне-то он этого никогда не говорил (смеется). У Игоря недавно был день рождения, я его поздравил. Если бы в российском футболе существовал свой Зал славы, то Акинфеев занял бы там место в первом ряду, тут и говорить нечего. До того, как мы с ним стали работать вместе в сборной России, я ценил его исключительно со стороны, а потом уже сумел убедиться в его уникальности и лично — как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения.

Артем Дзюба. «Хорошо, что Дзюба снова в РПЛ, — такие фигуры нужны нашему футболу». Черчесов — о «Динамо», Турции и продлении контракта с «Ференцварошем»

Игорь Акинфеев
Станислав Черчесов
ФК ЦСКА (Москва)
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