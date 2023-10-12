Черчесов — о Ромащенко в «Ахмате»: «Надеемся, что сезон для него будет удачным»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о работе своего бывшего помощника Мирослава Ромащенко, который возглавил «Ахмат».

«Следим за ним, результаты мы знаем. Хорошо ли он работает? Я могу быть необъективным (смеется). Его может оценить только его клуб. А мы около пятнадцати лет работали вместе сообща, поэтому желаю ему всего-всего. Он знает мое мнение, я благословил его. Надеемся, что сезон для него будет удачным. Все-таки это премьер-лига, там непросто», — сказал Черчесов.

Ромащенко покинул тренерский штаб Черчесова и возглавил «Ахмат» 18 августа 2023 года. Под его руководством грозненцы одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

После 11 туров чемпионата России-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице с 12 очками.