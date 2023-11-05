Черчесов надел шарф «Спартака» после перерыва матча с «Локомотивом»

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Экс-тренер «Спартака» Станислав Черчесов надел шарф красно-белых после первого тайма матча с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.
До перерыва Черчесов находился на трибунах в шарфе «Локомотива». Сразу после первого тайма он надел шарф красно-белых поверх атрибутики железнодорожников.
Черчесов по ходу карьеры игрока выступал за «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, он работал спортивным директором и главным тренером красно-белых с 2006 по 2008 годы.
Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял до июля этого года.