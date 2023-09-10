Черчесов назвал Дасаева, Акинфеева и Овчинникова лучшими вратарями в истории российского футбола

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал тройку лучших вратарей в истории отечественного футбола.

«Если брать мое поколение — Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Еще — Харин», — приводит «РБ Спорт» слова Черчесова.

Также он объяснил, почему поставил Рината Дасаева выше Игоря Акинфеева.

«Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше... Просто Ринат официально был признан лучшим вратарем мира и это дает какой-то бонус. Ну и мы играли вместе, я старался на него смотреть. А Игорь гениальный вратарь. Есть партнер по команде — Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане был незаменим в моей команде», — добавил специалист.

Дасаев является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года, бронзовым призером Олимпиады-1980, а также двукратным чемпионом СССР (1979, 1987). Россиянин включен в список 100 лучших футболистов мира. Во время своей футбольной карьеры он играл за «Волгарь», «Спартак» и «Севилью».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба 37-летний голкипер становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.

Овчинников — двукратный чемпион России (2002, 2004), обладатель Кубка России (1996, 1997) и обладатель Суперкубка страны (2003, 2005). Он выступал за такие команды, как «Локомотив», «Динамо», «Порту», «Бенфика» и другие.