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Черчесов назвал Дасаева, Акинфеева и Овчинникова лучшими вратарями в истории российского футбола

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал тройку лучших вратарей в истории отечественного футбола.

«Если брать мое поколение — Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Еще — Харин», — приводит «РБ Спорт» слова Черчесова.

Также он объяснил, почему поставил Рината Дасаева выше Игоря Акинфеева.

«Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше... Просто Ринат официально был признан лучшим вратарем мира и это дает какой-то бонус. Ну и мы играли вместе, я старался на него смотреть. А Игорь гениальный вратарь. Есть партнер по команде — Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане был незаменим в моей команде», — добавил специалист.

Дасаев является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года, бронзовым призером Олимпиады-1980, а также двукратным чемпионом СССР (1979, 1987). Россиянин включен в список 100 лучших футболистов мира. Во время своей футбольной карьеры он играл за «Волгарь», «Спартак» и «Севилью».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба 37-летний голкипер становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.

Овчинников — двукратный чемпион России (2002, 2004), обладатель Кубка России (1996, 1997) и обладатель Суперкубка страны (2003, 2005). Он выступал за такие команды, как «Локомотив», «Динамо», «Порту», «Бенфика» и другие.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/cherchesov-nazval-trojku-luchshih-vratarej-v-istorii-rossijskogo-futbola/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Игорь Акинфеев
Ринат Дасаев
Станислав Черчесов
Футбол
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
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