Черчесов: «Не удивлюсь, если нападающий Самородов скоро окажется в РПЛ»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов назвал «СЭ» игроков, за которыми следит в России.

— В «Шиннике» сейчас на правах аренды из «Химок» выступает Лев Скворцов. Я общался и с испанским тренером «Химок» Артигой, и с Дмитрием Черышевым, получил немало полезной информации о нашем защитнике.

В «КАМАЗе», с которым мне еще предстоит пообщаться, играет другой игрок обороны — Талгат Кусяпов. Разумеется, немало ценной информации о сборной Казахстана мне дал Магомед Адиев, к которому ездил в Новогорск, где проводил сбор «Ахмат».

Перейдет ли туда нападающий Самородов? Вопрос не в моей компетенции, но не удивлюсь, если Максим скоро окажется в РПЛ. А вот Зайнутдинов вряд ли переберется в ближайшее время в российский чемпионат из Турции. Но это, опять же, мой взгляд со стороны, — сказал специалист «СЭ».

Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана 3 июня 2024 года. По данным «СЭ», россиянин подписал контракт с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) по схеме «2+2».