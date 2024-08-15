Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

Станислав Черчесов: «У «Зенита» есть конкуренты в борьбе за титул — это и «Динамо», и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА с «Краснодаром»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о фаворитах РПЛ-2024/25.

— Сможет ли побороться с командой Сергея Семака «Динамо», достойно сыгравшее на «Газпром Арене» и не уехавшее оттуда с очками только из-за того, что Нгамале в концовке не реализовал пенальти, за что, к нашему удивлению, камерунца публично раскритиковал главный тренер Марцел Личка? — вопрос Черчесову.

— Нгамале, на мой взгляд, стал лучшим в составе москвичей, а слова Лички... Каждый тренер имеет право поступать так, как считает нужным. Что касается борьбы за золото, то понятно, что в сезон столетия «Зенит» настроен очень решительно, но острую конкуренцию исключать нельзя. Весной то же «Динамо» в какой-то момент прилично отставало от питерцев, а перед заключительным туром уже опережало их на одно очко. Поэтому считаю, что с невским клубом в новом розыгрыше РПЛ имеют шансы побороться и бело-голубые, и прибавляющий «Локомотив», и усиливающийся «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар». Словом, традиционные главные соперники действующего чемпиона. Давайте подождем, как будут развиваться события.

Полностью интервью Черчесова читайте на сайте «СЭ»

Станислав Черчесов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
3
Обсудить
Читайте также
Гашек заявил, что хочет помочь россиянам вернуться на международную арену
Названы лучшие свободные агенты НХЛ
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Бомбардирище Дивеев, серия пенальти и сейв Торопа. Что случилось в матче Кубка России ЦСКА – «Пари НН»
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Газизов предложил создать общественный совет при президенте РФС
Кузьмичев уверен в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне
Зорин — о переносе матча с «Факелом» в Москву: «Это облегчит подготовку к «Зениту»
Масалитин — о Сергееве в ЦСКА: «Хороший игрок, который бы пригодился. Но «Зенит» его вряд ли отпустит»
Дркушич перешел в «Зенит», Де Лигт и Мазрауи — в «МЮ», ЦСКА подпишет Сергеева?
Матч «Факела» со «Спартаком» перенесли в Москву. Кубок сыграют в Воронеже без зрителей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко считает, что «Локомотив» может бороться с «Зенитом» за чемпионство

Деменко оценил игру Глушенкова на старте сезона