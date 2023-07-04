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Сегодня, 17:30

Черчесов: «Зенит» — фаворит РПЛ, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться"

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ.

— Как считаете, «Зенит» в новом сезоне вновь без вариантов станет чемпионом — или на этот раз придется сложнее? — вопрос Черчесову.

— Питерцы сейчас принимают участие в солидном турнире — в Петербург приехали «Црвена Звезда», «Нефтчи» и «Фенербахче», — ответил Черчесов. — Это означает, что команда Сергея Семака серьезно готовится, нацелена на определенный результат. И у нее за счет контрольных матчей с такими соперниками появится преимущество. Это ведь лучше, чем спарринговать с коллективами из второй лиги.

Усиливаются «Динамо», «Локомотив», «Спартак». Но мы знаем, что приход новичка — даже самого талантливого — еще не означает, что станет лучше. Каждый клуб хочет что-то поменять. Возвращаясь к «Зениту», замечу, что у коллеги Семака есть ряд сложностей. Несколько человек пришли — как они адаптируются? Не решен вопрос с Венделом, который вроде бы намерен уйти, и Малкомом — нападающий тоже чего-то хочет. Того же Кузяева чемпионы могут не досчитаться. Поэтому не буду кому-то заранее отдавать пальму первенства. Понятно, что «Зенит» — фаворит, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться. Вот Суперкубок в Казани покажет тот уровень, к которому следует подтягиваться остальным — ведь встречаются победитель РПЛ и второй призер.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд.

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Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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