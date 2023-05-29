Черчесов назвал «Зенит» заслуженным чемпионом РПЛ

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал стабильные успехи петербургского «Зенита» в чемпионатах России.

«Зенит» набрал больше всех очков, забил больше всех, пропустил меньше всех — вот он и заслуженный чемпион. Потенциал у клуба большой, соответственно, большой он и у команды. Многие говорят, что все получается у «Зенита» само собой, но на самом деле само собой никогда ничего не происходит. Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и Семака это получается, поэтому уже который год подряд они показывают стабильные результаты. Могу только за них порадоваться», — приводит слова Черчесова «Спорт День за Днем».

В сезоне-2022/23 команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и в десятый раз в истории с учетом чемпионата СССР.