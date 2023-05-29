Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:26

Черчесов назвал «Зенит» заслуженным чемпионом РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал стабильные успехи петербургского «Зенита» в чемпионатах России.

«Зенит» набрал больше всех очков, забил больше всех, пропустил меньше всех — вот он и заслуженный чемпион. Потенциал у клуба большой, соответственно, большой он и у команды. Многие говорят, что все получается у «Зенита» само собой, но на самом деле само собой никогда ничего не происходит. Надо приглашать правильных игроков, хорошо их тренировать, требовать с них. У клуба и Семака это получается, поэтому уже который год подряд они показывают стабильные результаты. Могу только за них порадоваться», — приводит слова Черчесова «Спорт День за Днем».

В сезоне-2022/23 команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и в десятый раз в истории с учетом чемпионата СССР.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/stanislav-cherchesov-chtoby-stabilno-pobezhdat-nuzhno-priglashat-pravilnykh-igrokov-i-trebovat-s-nikh-u-zenita-i-semaka-eto-poluchaetsya
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кобелев: «Если руководители «Динамо» хоть что-то понимают в футболе, то они сразу же должны были назначить нового тренера»

Ненахов: «Первая часть сезона — отвратительно. Немцы строили безобразный футбол»