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Черчесов: «Не понимаю, почему Виллиан Жозе и Тавареш ушли из «Спартака» бесплатно»

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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в колонке для «СЭ» высказался о трансферной политике «Спартака».

«Зимой из «Спартака» бесплатно ушли Виллиан Жозе и Тавареш. А приходили они как? За них заплатили деньги, а теперь с людьми расстались за ноль. Чтобы так отдать игрока, не надо быть семи пядей во лбу. Условно, хотя бы за 100 тысяч евро каждого можно было продать? Не знаю, чем руководствовался новый спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао, но со стороны это выглядит немного странно. Ведь любой футболист имеет какую-то — пусть небольшую — цену. А Селихову еще и будет выплачена зарплата, которая полагалась ему до окончания срока контракта в июне этого года. Вот такие вещи не могу понять — деньги любят счет, сколько бы их ни было», — подчеркнул Черчесов.

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«Спартак» за последнюю неделю расторг контракты с вратарем Александром Селиховым, защитником Томашем Таварешем и нападающим Виллианом Жозе.

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Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
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