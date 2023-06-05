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Сегодня, 11:30

Черчесов не стал отрицать интерес «Ференцвароша» к Кузяеву

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Далер Кузяев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» высказался об интересе к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Мы знаем, что Далер — хороший футболист. Он бы усилил любую команду. Не только бы усилил, но и украсил! Факта встречи пока с ним не было, но я не могу сказать, что он нам не интересен», — сказал Черчесов «СЭ».

Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 26 матчей в РПЛ, забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Далер Кузяев
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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