Черчесов — об отстранении России: «Ситуация очень неприятная, но день икс наступит»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал отстранение россиийского футбола от международных турниров.

«Ситуация очень неприятная, в какой-то степени или вообще несправедливая, потому что спорт — это спорт, а политика — это политика. Но надо воспринимать эту ситуацию такой, какая она есть. Потому что день икс наступит, все откроется и надо быть к этому готовым, а не раскачиваться еще год-два», — цитирует Черчесова ТАСС.

Российские команды в феврале прошлого года были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России не примет участие в отборе к Евро-2024, а российские клубы не играют в текущем розыгрыше еврокубков.