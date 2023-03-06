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Черчесов — об отстранении России: «Ситуация очень неприятная, но день икс наступит»

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал отстранение россиийского футбола от международных турниров.

«Ситуация очень неприятная, в какой-то степени или вообще несправедливая, потому что спорт — это спорт, а политика — это политика. Но надо воспринимать эту ситуацию такой, какая она есть. Потому что день икс наступит, все откроется и надо быть к этому готовым, а не раскачиваться еще год-два», — цитирует Черчесова ТАСС.

Российские команды в феврале прошлого года были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России не примет участие в отборе к Евро-2024, а российские клубы не играют в текущем розыгрыше еврокубков.

Источник: https://tass.ru/sport/17205413
Станислав Черчесов
Футбол
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