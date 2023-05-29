Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:43

Черчесов объяснил неудачу Дзюбы в Турции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ференцвароша» и экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему его не удивляет игра его бывшего подопечного по «Спартаку» и национальной команде Артема Дзюбе в «Локомотиве».

«Мы знаем, что Артем забивать умеет. А я его знаю с 18 лет, понимаю его способности, характер, мотивационные моменты. Думаю, теперь понятно, почему он у нас стабильно играл в сборной и приносил пользу, снова смог все доказать критикам. Ну а то, что не получилось в Турции, — типичная футбольная история. Бывает, что многие сильные игроки сталкиваются с проблемами в определенных клубах и других странах. Момент неприятный, но тоже опыт для Дзюбы», — приводит слова Черчесова «Спорт День за Днем».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/stanislav-cherchesov-dzyuba-dokazal-v-lokomotive-pochemu-on-stabilno-igral-v-sbornoy-i-prinosil-polz
Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бушманов назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Сазонов рассказал о неформальных встречах игроков «Динамо»: «У нас нет равнодушных в команде»